Adulta mayor postrada falleció durante incendio en Viña del Mar

Una mujer de aproximadamente 80 años, quien se encontraba postrada en su domicilio, falleció durante la madrugada de este miércoles producto de un incendio en el sector de Achupallas, en la comuna de Viña del Mar.

El siniestro comenzó en el cruce de las calles Heriberto Rojas con Los Almendros, donde el fuego avanzó rápidamente y terminó consumiendo dos viviendas particulares.

La gravedad del evento obligó a Bomberos de Viña del Mar a declarar la alarma general y movilizar la totalidad de sus carros y unidades hacia la emergencia.

El personal voluntario logró controlar el avance de las llamas tras un intenso operativo de contención. (FOTO: ATON)

Esta determinación operativa respondió a que los grifos del sector no contaban con el caudal suficiente para enfrentar la magnitud de las llamas, lo que complicó los trabajos iniciales para contener la propagación del fuego.

Una vez controladas las llamas en el inmueble principal y las estructuras colindantes, los equipos de emergencia confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la adulta mayor, quien no pudo hacer abandono de la casa debido a sus problemas de movilidad.

Tras el término de las labores de extinción, el equipo técnico del Cuerpo de Bomberos inició los peritajes de rigor en el sitio del suceso con el objetivo de establecer con precisión el origen y las circunstancias en que se desató el fatal siniestro.