Al menos 13 buses resultaron quemados en garita de Villa Alemana

Al menos 13 buses resultaron quemados durante la madrugada de este jueves en una garita en la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso.

El hecho, cuyo origen se desconoce, ocurrió en el terminal Ñandú, en el sector Las Acacias, y llevó a un amplio despliegue de Bomberos.

El comandante de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, comentó que "durante horas de la madrugada acudimos a un incendio en el terminal de buses. Al llegar nuestros recursos ardían 13 buses completamente. Debido a la magnitud del incendio y la carga calórica se escaló este incidente a una alarma de incendio, además se solicitó el apoyo de los cuerpos de bomberos de Limache y Quilpué".

"No se registraron lesionados, la emergencia fue controlada", detalló.