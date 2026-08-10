Avenida España: Descolgarán a operarios por cuerdas para retirar árbol con riesgo de derrumbe

Un operativo de alta complejidad técnica se prepara en la Avenida España para cortar y retirar un árbol en inminente riesgo de colapso este lunes, tras el derrumbe registrado el fin de semana en la ladera del cerro.

La contingencia mantiene interrumpido el tránsito en el tramo que conecta Valparaíso con Viña del Mar, generando retrasos de cerca de 20 minutos en hora punta.

El seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, precisó que ante la afectación en el flujo vehicular se evalúa "la posibilidad de optimizar, a través de los algoritmos de semaforización, los flujos y, por otro lado, también mantener una constante coordinación con los operadores del transporte público".

Las labores de extracción constituyen la prioridad de las autoridades para garantizar la seguridad en la calzada y evitar daños en la infraestructura vial y ferroviaria.

Maniobras en altura: Poda en suspensión y apoyo de Chilquinta

El retiro del árbol requiere de una logística especial debido a la pronunciada pendiente de la ladera y la presencia de cableado e infraestructura crítica.

La posición de la especie vegetal obligó al Estado a solicitar apoyo técnico a la empresa distribuidora de energía Chilquinta. La maniobra implicará un despliegue de alto riesgo por parte de personal capacitado en trabajos verticales.

Según se precisó, los trabajadores tendrán que descolgarse por cuerdas desde un edificio que está sobre el árbol.

Ante la magnitud de los trabajos de tala y el peligro de caída de ramas o bloques de piedra hacia la parte baja del cerro, no se descartan afectaciones temporales en los servicios de transporte público.

Los tiempos de traslado hacia la Ciudad Jardín registraron un incremento de cerca de 20 minutos durante la hora punta, según datos de la Seremi de Transportes. (FOTO: ATON)

Desde Chilquinta indicaron que el servicio de trenes "podría interrumpirse eventualmente de manera preventiva mientras se realizan esos trabajos de retiro de árbol en la Avenida España", con el objetivo de resguardar el tendido eléctrico y la vía férrea.

Alexis Palacios, subgerente de Asuntos Externos de la empresa, alertó sobre el riesgo del trabajo: "Debajo del árbol existe una roca de gran tamaño que seguramente quedó al descubierto luego de que la tierra cedió y esa roca podría caer".

"Lo que vamos a hacer es despejar todo lo que tiene que ver con las ramas; no es solo un tronco, son varios los que hay en el lugar y vamos a despejarlos. La raíz va a quedar en el lugar porque si nosotros la retiramos podría significar también que cayera parte del cerro", agregó.

"La idea es poder despejar durante la mañana porque también sabemos las complicaciones que está generando en el resto de la ciudad. Pero al menos cuando nosotros estemos trabajando, vamos a tener que pedir que todo el mundo despeje el área. El riesgo es bastante grande de que puedan caer elementos de consideración y algún otro que no a simple vista esté considerado, pero que también podría caer a la calzada", agregó.

Instalación de barreras New Jersey y plan para reabrir la tercera pista

El éxito de la extracción del árbol determinará los plazos para la reapertura gradual de esta importante arteria vial que une Valparaíso y Viña del Mar.

Desde la Delegación Presidencial informaron que, si se puede despejar hoy el árbol, para mañana podría habilitarse la tercera pista de circulación hacia Viña del Mar.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, aseguró que "no va a ser un trabajo menor a 10 días", pero enfatizó en que deben asegurar de que tendrán "ningún accidente".

Para concretar dicha reapertura en condiciones seguras, los equipos de emergencia instalarán bloques de contención del tipo New Jersey al pie del cerro.

Esta medida busca asegurar que, en caso de nuevos deslizamientos, se evite que estas rocas lleguen hasta la calzada o incluso hasta la línea de metro, permitiendo recuperar la capacidad operativa de la ruta mientras concluyen las evaluaciones de la ladera.