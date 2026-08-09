El tránsito en la Avenida España, principal arteria que une Valparaíso con Viña del Mar, permanece inhabilitado durante este domingo en dirección al centro de la Ciudad Jardín, específicamente entre el Liceo Industrial y el Club de Yates, como consecuencia de un nuevo deslizamiento de tierra y rocas registrado durante el sábado.

Debido al bloqueo de la vía, se establecieron diversos desvíos de tránsito en el sector para encauzar el flujo vehicular. En el lugar del evento, equipos de personal municipal trabajan en la remoción de escombros.

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