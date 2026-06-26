Captan ataque de jauría de perros a turista en pleno cerro Concepción de Valparaíso

Un turista estadounidense vivió un tenso momento en el cerro Concepción de Valparaíso luego de ser perseguido y atacado por una jauría de perros callejeros, situación que quedó registrada por cámaras de seguridad y que se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al hombre corriendo por calle Papudo mientras era perseguido por cuatro perros. En medio de la persecución, el sujeto cayó al suelo y los animales se abalanzaron sobre él, aunque logró levantarse para seguir corriendo.

Un vecino del sector tuvo que detener su vehículo en el lugar para dispersar a lo animales y, cuando éstos intentaron acercarse nuevamente, le indicó al turista a que subiera al auto para resguardarse.

Tras la difusión del video, la encargada de Seguridad del Cerro Concepción, María Pilar, aseguró a Teletrece que los perros que habitan el sector no suelen ser agresivos y afirmó que el afectado habría tenido un comportamiento inusual antes del incidente.

Según explicó, los animales viven hace años en el cerro, reciben alimentación y cuidados de vecinos y agrupaciones animalistas, además de contar con vacunas. También aseguró que existen registros donde estos perros incluso han acompañado a turistas o los han protegido de delitos.

Sin embargo, desde Carabineros aseguraron haber interpuesto una denuncia de oficio en el Ministerio Público, tras la recopilación del video difundido en redes sociales.