Caso Hospital de San Antonio: Vega asumirá cargo, nombraron un director (s) y van siete médicos renunciados

El director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro, oficializó este lunes la bullada salida de Loreto Maturana como directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, presuntamente desvinculada por haber incorporado a Jeanette Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, en la subdirección médica del recinto.

Tras una reunión con las autoridades del hospital, la autoridad sanitaria anunció que el médico pediatra Christian Smith tomará las riendas de la dirección de forma subrogante.

Sin embargo, en un anuncio que da un vuelco a la situación que motivó la salida de Maturana, se ratificó que Vega asumirá la Subdirección de Gestión Asistencial, según pudo confirmar La Tercera.

Malestar y desvinculaciones médicas

La noticia de la remoción de Maturana ya había desatado una ola de descontento entre el personal médico, con cerca de 20 especialistas que anunciaron su renuncia en respaldo a la despedida líder del recinto.

Ante esta situación, desde el Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio informaron que durante este lunes ya se habían formalizado las renuncias de siete profesionales del establecimiento.

La llegada de la exministra a la subdirección del recinto de San Antonio provoca un remezón que incluye acusaciones de persecución política y la dimisión de decenas de profesionales. (FOTO: ATON)

"Estas están siendo abordadas conforme a los procedimientos establecidos, resguardando la continuidad de la atención de los usuarios y usuarias", señalaron desde el servicio.

El Hospital Claudio Vicuña, que atiende a cerca de 100 mil pacientes y cuenta con una infraestructura moderna inaugurada hace menos de dos años, se encuentra ahora en el centro de una polémica que pone en jaque su operatividad.

Cuestionamientos por presunta persecución política

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se sumó a las voces críticas, acusando persecución política contra Vega.

"Se genera toda esta animadversión de parte de los partidarios del gobierno, que señalan de que es una medida completamente improcedente, en circunstancias que inequívocamente es un reflejo de persecución política", advirtió la autoridad regional.

Según el gobernador, las críticas "no ponderan las capacidades técnicas de Jeanette Vega, sino que, por el contrario, lo que se pondera es su filiación política y por ende también su rol durante el gobierno del Presidente Boric".

Mundaca añadió que estas prácticas son "completamente reprochables, repudiables" y que "la persecución política en democracia da cuenta que tenemos una democracia altamente fragilizada".