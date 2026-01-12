Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago29.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso

Con resistencia de sus habitantes comenzó el desalojo de megatoma en San Antonio

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El desalojo de la megatoma en San Antonio comenzó durante la mañana con un amplio despliegue de Carabineros y personal policial, en cumplimiento de una orden judicial. El operativo se concentró inicialmente en el sector conocido como Parcela 11.

La jornada estuvo marcada por la resistencia de algunos residentes, quienes levantaron barricadas, instalaron obstáculos y protagonizaron enfrentamientos con Carabineros, generando momentos de alta tensión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados