Incendio forestal en Cauquenes ha consumido más de 400 hectáreas

Un incendio forestal -denominado San Pedro- en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, ha consumido más de 400 hectáreas y dañado al menos 13 casas. El fuego se inició el domingo y ha movilizado a bomberos, brigadistas de Conaf y también equipos contra incendios de Forestal Arauco.

