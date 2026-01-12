Un incendio forestal -denominado San Pedro- en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, ha consumido más de 400 hectáreas y dañado al menos 13 casas. El fuego se inició el domingo y ha movilizado a bomberos, brigadistas de Conaf y también equipos contra incendios de Forestal Arauco.

LEER ARTICULO COMPLETO