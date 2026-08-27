Condenaron a hermanos acusados de robar fusiles de la Armada en Concón

El Tribunal de Viña del Mar declaró culpables a dos hermanos de 27 y 30 años por el delito de robo de armamento de guerra, hecho ocurrido el 27 de febrero del año pasado en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso.

Según la acusación de Fiscalía, los imputados -junto a otros tres desconocidos- sustrajeron un automóvil de aplicación para dirigirse al Fuerte Aguayo e ingresar al centro de entrenamiento Almirante Bascuñán, donde sustrajeron las armas de tipo SCAR importadas desde Bélgica.

Los fusiles fueron hallados más tarde en un camino aledaño hacia La Pólvora al interior de un vertedero clandestino, a la altura del Cerro Cordillera de Valparaíso.

El fiscal Juan Carlos Catalán valoró que "se condenaron por cuatro delitos, por un delito de robo de material de guerra; también por robo calificado, por la utilización de un vehículo y al conductor de ese vehículo, al que trasladan en el maletero; también por un delito de tenencia de arma prohibida, por un arma hechiza que mantenían en su inmueble; y por un delito de tenencia de arma de fuego".

Los dos sujetos arriesgan penas que superan los 50 años de presidio.