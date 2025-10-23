Corte Suprema dio luz verde al polémico proyecto Las Salinas en Viña del Mar

La Corte Suprema dio luz verde al polémico proyecto Las Salinas, desarrollado por Inmobiliaria Las Salinas -filial de Empresas Copec- en Viña del Mar, rechazando todos los recursos de casación presentados en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que favoreció a la iniciativa.

Según consignó La Tercera, el fallo establece que las reclamaciones no configuran las causales de nulidad invocadas, pues las alegaciones de los recurrentes -referidas a omisiones, falta de fundamentos, contradicciones o errores en la apreciación de la prueba- no corresponden a defectos procesales o jurídicos, sino que a discrepancias con la valoración del Segundo Tribunal Ambiental.

En relación con la compatibilidad territorial, el máximo tribunal reafirma que el proyecto no es de carácter inmobiliario, sino que de saneamiento ambiental, por lo que no implica habilitar edificaciones sobre suelo contaminado ni sustituye los estudios de riesgo urbanístico exigidos por la ley.

Con esta resolución, la Suprema deja firme la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental y, a su vez, ratifica la validez de la RCA favorable al proyecto de descontaminación, cerrando la vía judicial en su contra. Además, del fallo también se desprende que no se acreditó infracción a las normas reguladoras de la prueba.

A través de un comunicado, Inmobiliaria Las Salinas planteó: "Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo, reafirmando la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante todo este tiempo".

Además, la empresa destaca que lo resuelto marca "una ruta clara" para la remediación de los más de mil sitios urbanos con potencial presencia de contaminantes en Chile, y que cuentan hoy con la experiencia de referencia del proyecto en Viña del Mar.

El estado del proyecto

El proyecto, al que se ha opuesto férreamente la alcaldesa Macarena Ripamonti, y que enfrentó una serie de obstáculos y recursos judiciales que amenazaron su aplicación en las últimas dos décadas, contempla una inversión total de 1.300 millones de dólares al 2040, de los cuales se han ejecutado 20 millones de dólares.

Una de las últimas tratativas llevadas adelante respecto a la iniciativa fue una reunión entre el gerente general de Copec, Arturo Natho, y el gerente general de la Inmobiliaria Las Salinas, Ricardo Labarca, con el ministro de Economía, Álvaro García, que los recibió en dependencias de esa cartera el pasado 26 de septiembre, cita que se extendió por una hora.

De acuerdo con el acta oficial del registro de Ley de Lobby, el motivo del encuentro fue "exponer cómo la permisología y el exceso de burocracia, junto con la falta de coordinación administrativa entre organismos del Estado, están retrasando de manera grave la ejecución del proyecto ambiental y urbano de Las Salinas".

Los gerentes también buscaban "solicitar lineamientos que permitan corregir esta lógica administrativa que prolonga plazos y genera incertidumbre, aun cuando los fundamentos técnicos y ambientales ya han sido resueltos y validados por diversos tribunales. El propósito es asegurar certeza regulatoria para la toma de decisiones y facilitar la materialización de inversiones relevantes en Viña del Mar".

El sitio web de la inmobiliaria apunta que el proyecto Las Salinas comprende edificaciones de mediana altura ("para proteger las vistas de la ciudad"), un parque central que conecta el borde costero con la vida del barrio, y 40% de espacio público.

A mediados de 2024, en la etapa previa de la implementación del saneamiento, la empresa dio inicio a los trabajos de ingeniería de detalle en el Paño Sur del terreno, cuando encargaron a Séché Group en conjunto con IDOM Consulting, Engineering & Architecture actualizar antecedentes técnicos de la topografía y características del suelo.