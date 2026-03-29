Detuvieron en Colchane a presunto homicida de joven conductora en Valparaíso

Tras diez días de búsqueda, este domingo se concretó la detención del presunto responsable del homicidio de Camila Ponce Arriagada en Valparaíso.

Según informó Teletrece, el detenido es un hombre de iniciales Y. A. V. V., de 31 años, quien fue interceptado en el Complejo Fronterizo Colchane, en la Región de Tarapacá, mientras intentaba escapar del país.

El incidente ocurrió el pasado 19 de marzo en Avenida España, donde la víctima, una joven de 21 años, estudiante y conductora de aplicación, se vio envuelta en una discusión de tránsito con otro automovilista.

El altercado escaló rápidamente, llevando a que el sujeto, tras confrontarla, la golpeara y posteriormente la atropellara.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial y, tras permanecer con muerte cerebral, falleció el 24 de marzo en el Hospital Carlos Van Buren.

Extenso prontuario policial

Según información proporcionada por fuentes policiales, el individuo mantenía una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el homicidio de la joven.

Además, se reveló que posee un extenso prontuario, con órdenes pendientes por delitos como robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple.

Previamente, también había sido detenido por hurto simple y receptación.

El imputado será trasladado a Iquique para las diligencias que instruya el fiscal del caso y se espera que posteriormente sea llevado a la Región de Valparaíso para enfrentar su formalización.