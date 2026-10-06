El Olivar: Peritaje descartó defectos en construcción de viviendas

Un peritaje externo determinó que no se observan defectos en la construcción de las viviendas de la población El Olivar, en Viña del Mar, cuya demolición fue decretada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esta pericia, ordenada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, explica que existen falencias en el diseño del proyecto, pero que no se observan defectos en la ejecución de las obras por parte de la Constructora San Sebastián.

Jaime Barrientos, abogado de la constructora, comentó que "desde un comienzo hemos sostenido que Constructora San Sebastián no solamente se apegó estrictamente a la ley, también al contrato y a los diseños aprobados por el Serviu de la Región de Valparaíso".

"La pericia decretada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso no viene sino a refrendar la teoría de la constructora. Estamos muy tranquilos, hay aún un largo proceso civil por delante, pero nos asiste la fundada esperanza de lograr un fallo favorable, en el que se acredite que la constructora cumplió íntegramente el contrato y el proyecto aprobado por el Serviu y que se condene al Estado, al Ministerio de Vivienda y al Serviu a pagar las correspondiente compensaciones", agregó.

Desde el Ministerio de Vivienda rechazaron las conclusiones del informe, planteando que se "reconoce que 'las anomalías detectadas provienen del diseño, cálculo estructural y formulación del Proyecto', pero declara que 'la revisión de la ingeniería y memoria de cálculo no forma parte de esta pericia'. Sin ese examen, carece de base técnica para sostener que las viviendas son seguras o que sus defectos son subsanables".

"El Ministerio no rebajará los estándares de seguridad. Las familias de El Olivar, damnificadas por el incendio de febrero de 2024, tienen derecho a viviendas seguras y el Estado tiene el deber ineludible de garantizarlo", añadieron.