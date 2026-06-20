Justicia ordena peritaje externo por viviendas con orden de demolición en El Olivar

El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso ordenó la realización de un informe pericial externo para evaluar la integridad estructural de las viviendas de la población El Olivar, en Viña del Mar, cuya demolición fue decretada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La resolución judicial responde a una medida prejudicial de la Constructora San Sebastián, empresa que busca demostrar mediante este peritaje que los inmuebles cumplen con la normativa y que las fallas detectadas por la autoridad serían atribuibles a errores en el diseño original aprobado por el Serviu y no a deficiencias en la construcción.

El abogado representante de la constructora, Jaime Barrientos, cuestionó la imparcialidad de los criterios ministeriales aplicados hasta ahora, asegurando que la empresa "ha construido y edificado obras siguiendo estrictamente el proyecto que fue aprobado por el Serviu de la Región de Valparaíso".

"Si algún defecto existe en el proyecto, en el diseño, eso no es responsabilidad de la constructora, sino de quienes diseñaron y de quienes aprobaron el proyecto. Estamos seguros de que la pericia determinada por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso nos permitirá acreditar dicha afirmación. Esta es una cuestión técnica que debe resolverse conforme a la ley", puntualizó el jurista.

La defensa de la constructora acusa que cualquier falla estructural sería responsabilidad del diseño original y no de la ejecución. (FOTO: ATON)

Asimismo, la defensa de la empresa apuntó directamente contra las motivaciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, advirtiendo que, "en su calidad de consultor de Atisba y luego en su calidad de activista electoral, visitó varias veces las obras de El Olivar y en todas ellas criticó muy 'ácidamente' el proceso de reconstrucción y las obras ejecutadas".

Por su parte, el Minvu emitió una declaración pública subrayando que la acción judicial es meramente informativa y no detiene el plan de demolición. La cartera se apoya en estudios técnicos de la Universidad de Chile que confirmarían deficiencias estructurales insalvables en la construcción actual.

Minvu solicita querella al CDE por presunto fraude y tráfico de influencias en El Olivar

En una arista que escala al ámbito criminal, el Minvu también solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervenir ante una red de presunta corrupción vinculada a la reconstrucción de Viña del Mar.

La investigación apunta a un posible uso de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas en perjuicio del patrimonio estatal y la seguridad de los vecinos.

Según el informe emitido por la cartera de Vivienda, la solicitud busca perseguir responsabilidades por falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros.

La denuncia identifica a un exdirector regional del Serviu como pieza clave en este entramado. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio, esta exautoridad habría facilitado la operación de las empresas Social Arquitectura y Uno a Uno SpA.

La información oficial señala que el exfuncionario "habría intervenido para certificar experiencia técnica que acreditaba más de 1.000 beneficiarios de Social Arquitectura distribuidos en 14 proyectos".