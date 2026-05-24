Gendarmería incautó explosivos de uso minero en la Cárcel de Quillota

El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota se encuentra bajo una investigación, luego de que personal penitenciario detectara la presencia de artefactos explosivos al interior del recinto.

La situación motivó la intervención inmediata de unidades especializadas de Carabineros y un despliegue masivo de fuerzas de Gendarmería para asegurar la unidad penal.

La alerta se encendió cuando funcionarios detectaron un bulto extraño en el sector de las celdas.

"En el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, por lo cual dicho paquete fue trasladado hasta la sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos", detalló la fiscal Daniela Quevedo.

En esta línea, la persecutora indicó que, "con dichos antecedentes, el fiscal de turno solicitó el cierre y aislamiento del sitio del suceso para evitar cualquier riesgo, y además la concurrencia de personal del GOPE de Carabineros para establecer la naturaleza de dichos explosivos, quienes lograron establecer que se tratarían de explosivos utilizados para la minería".

"Se instruyeron diversas diligencias a personal de Oricrim de Gendarmería para poder establecer la existencia del delito y además la participación de él o los imputados", enfatizó Quevedo.

Masivo allanamiento y hallazgo de elementos prohibidos

Como respuesta inmediata al peligro, la Dirección Regional de Gendarmería ordenó una intervención total del recinto. El objetivo principal fue descartar la presencia de más material peligroso que pudiera haber sido ingresado de forma clandestina.

La institución informó que en el operativo participaron funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Quillota, junto a la guardia interna y puestos especiales.

El procedimiento de registro y allanamiento se centró en los módulos tras la sospecha de que los explosivos "habrían sido lanzados desde el exterior".

Como resultado de este despliegue, las autoridades lograron incautar una gran cantidad de elementos prohibidos que se encontraban en poder de la población penal. Entre los objetos decomisados se encuentran armas blancas, elementos cortopunzantes, objetos contundentes y una serie de teléfonos celulares que estaban ocultos en las dependencias.

La investigación se mantiene abierta para determinar cómo ingresó el material minero al recinto y si existe una planificación de fuga o atentado vinculada a este decomiso.