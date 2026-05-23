Investigan lanzamiento de artefacto con explosivos a penal de Quillota

Un operativo de seguridad se desarrolló en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota, en la Región de Valparaíso, luego de que Gendarmería detectara un objeto sospechoso lanzado desde el exterior hacia el recinto penitenciario.

Según informó la Dirección Regional de Gendarmería, el hallazgo se produjo en la "línea de fuego" del penal, espacio ubicado entre el perímetro exterior y las dependencias internas de la unidad.

Luego de las diligencias, personal especializado confirmó la presencia de material explosivo al interior del objeto, el que preliminarmente habría ingresado mediante un "pelotazo" desde el exterior del recinto.

La fiscal Daniela Quevedo señaló a Emol que "en el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, (...) fue trasladado hasta la sala de armas de Gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos".

Gendarmería indicó mediante un comunicado que "del hecho se dio cuenta al Ministerio Público quien dispuso la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes, tras los peritajes de rigor, confirmaron la presencia de elementos explosivos", agregando que "el procedimiento se ejecutó alejado de la población penal, no afectando el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria".