En medio de la búsqueda de Ámbar Cornejo, que durante la última semana comprometió a numerosos vecinos de Villa Alemana, algunos de ellos se dirigieron a la casa de Hugo Bustamante, pareja de la mamá de la adolescente y -al día de hoy- principal sospechoso de su asesinato. Los ciudadanos que participaban en las pesquisas interrogaron al sujeto por la indolencia de la progenitora, Denisse Llanos, y éste, consciente de la desconfianza de sus interlocutores, dada su anterior condena por un doble homicidio, los invitó a entrar a su propiedad y revisar si se encontraba allí la adolescente. "Yo les digo que pasen, porque sé que les va a quedar la duda a ustedes de que yo la puedo tener... No tengo ningún problema en que revisen. Si gustan vean si hay algún indicio, traigan perros, revisen el terreno... Pasen chiquillos, no se queden con la duda, yo no les voy a hacer nada, no quiero pelear", dijo Bustamante, en el pasado apodado "el sicópata del tambor". El jueves por la tarde la Fiscalía dio cuenta de lo complejo que había sido hallar el cadáver: "Era muy difícil de encontrar, porque estaba muy enterrado".

