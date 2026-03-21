Inician plan de restauración ecológica clave para la supervivencia del pingüino de Humboldt

La Isla Cachagua en Zapallar, Región de Valparaíso, puso en marcha un plan de restauración ecológica, centrado en robustecer la conservación del hábitat del pingüino de Humboldt.

Este santuario natural alberga una de las colonias reproductivas más importantes de esta especie emblemática a nivel nacional.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la amenaza que representan los mamíferos invasores, especialmente roedores, que impactan de forma negativa en el ecosistema insular.

En detalle, se advirtió que esas especies afectan directamente la nidificación de aves marinas y disminuye el éxito reproductivo de especies protegidas que habitan el islote.

"Las labores consideran la remoción de estos mamíferos invasores como una medida que apunta a disminuir la presión sobre la fauna nativa y como consecuencia, estaremos preocupándonos de mejorar las condiciones de reproducción del pingüino de Humboldt, que ya es una especie en extinción", afirmó María Jesús Lewin, encargada del proyecto desde la Oficina de Sustentabilidad.

El plan es el resultado de un esfuerzo colaborativo que involucra a equipos especializados de la Corporación Nacional Forestal, el municipio de Zapallar y la organización "Island Conservation".

Para garantizar el éxito y la seguridad del ecosistema, el trabajo se llevará a cabo bajo estrictos protocolos ambientales y con un acceso restringido al monumento natural.