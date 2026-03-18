La decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar de Contraloría decretos -entre ellos, el que declara al pingüino de Humboldt como Monumento Natural- encendió alertas. El investigador de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Simeone, advirtió que la especie está en estado crítico tras ser reclasificada como “En Peligro” por la caída de su población.

El experto señaló que las principales amenazas están en el mar: la muerte en redes de pesca -con entre 2.000 y 3.000 ejemplares al año en Chile y Perú-, la competencia por alimento y los efectos del cambio climático, especialmente el fenómeno de El Niño, cuya mayor frecuencia podría afectar su capacidad de adaptación.

Simeone también advirtió sobre proyectos como Dominga en zonas clave y subrayó que la categoría de Monumento Natural reforzaría su protección. En ese contexto, llamó a acelerar las medidas: “mientras antes se echen a andar, mejor”.

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