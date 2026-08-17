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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Los Libertadores reabrirá este martes tras 34 días cerrado: paso será solo para camiones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tránsito comenzará a las 08:00 horas y funcionará con jornadas diferenciadas para vehículos de carga que se desplacen entre Argentina y Chile.

La circulación de automóviles particulares y buses seguirá suspendida y las autoridades informarán más adelante cuándo podrán volver a utilizar el complejo fronterizo.

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El paso fronterizo Los Libertadores reabrirá este martes después de permanecer 34 días cerrado debido a las nevadas y las condiciones meteorológicas registradas en la alta cordillera, aunque solo se permitirá el tránsito de transporte de carga.

La decisión fue adoptada luego de una reunión del Comité del Sistema Cristo Redentor, integrado por las coordinaciones de Chile y Argentina, tras revisar los informes sobre transitabilidad y las condiciones meteorológicas en ambos lados de la frontera.

Durante martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, la circulación estará habilitada desde Argentina hacia Chile entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile, en una sola dirección hasta Guardia Vieja.

En tanto, el viernes 21 y sábado 22 se permitirá el tránsito de camiones en sentido contrario, desde Chile hacia Argentina, dentro del mismo horario y en una sola dirección hasta Uspallata.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes señalaron que no se permitirá por ahora el paso de vehículos menores ni buses, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad durante la reapertura.

Las autoridades indicaron que posteriormente se informará cuándo y bajo qué condiciones se habilitará el tránsito para turismo, junto con los horarios que permitan avanzar hacia el funcionamiento normal.

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