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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Mendoza plantea licitación conjunta con Chile para despejar Los Libertadores tras un mes de cierre

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La iniciativa busca que una empresa se haga cargo de la limpieza de la ruta ante nevazones, en vez de mantener el actual esquema con distintos organismos de ambos países.

La Cámara Regional de Comercio de Valparaíso aseguró que se trata del cierre más extenso desde 1980 y advirtió que está generando efectos en el comercio y en el traslado de mercancías.

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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, propuso que Chile y Argentina realicen una licitación internacional conjunta para el despeje de la ruta hacia el paso Los Libertadores, que cumple cerca de un mes cerrado producto de las intensas nevazones registradas en la cordillera.

La autoridad argentina cuestionó la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en la habilitación del corredor y sostuvo que el problema no responde a una falta de maquinaria.

"Queremos proponerle a ambos gobiernos nacionales una licitación conjunta de la limpieza de la ruta, tercerizada", afirmó Cornejo, quien sostuvo que existen "varios ejemplos de empresas que prestan este servicio y limpian rápidamente en 48 horas, en 72 horas, en una semana".

Desde Chile, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que una fórmula de este tipo debe ser analizada entre los gobiernos de ambos países. "Es un tema que debe ser discutido en esferas nacionales, entre nuestros gobiernos, y ver su posible implementación y eficacia", indicó.

Millones agregó que la propuesta podría ser abordada durante una reunión bilateral prevista para septiembre en Buenos Aires. Además defendió el trabajo realizado por los equipos nacionales: "Nuestro gobierno valora el trabajo de nuestros funcionarios de Vialidad, unidad altamente competente y especializada en el mantenimiento del camino", sostuvo.

La Cámara Regional de Comercio de Valparaíso aseguró que el actual cierre de Los Libertadores es el más extenso desde la inauguración del paso en 1980 y advirtió por sus efectos en el comercio y el traslado de mercancías entre Chile y Argentina.

Desde el gremio señalaron que la interrupción mantiene cientos de camiones detenidos y genera preocupación por sus consecuencias para el comercio exterior, además de eventuales efectos sobre productos importados.

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