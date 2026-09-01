Ministra Chomali firmó compraventa de terrenos para nuevo CDT del Hospital Van Buren

La ministra de Salud, May Chomali, firmó este martes el compromiso de compraventa de los dos nuevos terrenos para el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Hospital Van Buren de Valparaíso.

La autoridad destacó que "evaluamos que este hospital está tremendamente congestionado y era absolutamente relevante avanzar en el proyecto que tenían de este nuevo CDT. Junto con ello, la alcaldesa dio un paso importante, que son los cambios en el plan regulador, lo que va a permitir construir un edificio que tenga una proyección un poco más larga que la que se pensaba sin un cambio en el plan regulador".

"Está asegurado el financiamiento y después tenemos que ver para los próximos cuatro años por lo menos entregar el diseño listo para licitar las obras", agregó.