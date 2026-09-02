Nueve detenidos por millonario robo al Banco Itaú en Valparaíso

Un operativo policial desarrollado en las regiones Metropolitana y de Los Lagos culminó con la detención de nueve personas acusadas de integrar la organización criminal que robó de más de 6 mil millones de pesos desde la sucursal del Banco Itaú ubicada en calle Prat, en Valparaíso.

El atraco, perpetrado el 28 de julio del año pasado, se caracterizó por su carácter silencioso y fue descubierto por los trabajadores de la entidad bancaria recién a la mañana siguiente.

De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, seis de los detenidos están situados en el lugar de los hechos, formando parte de un plan con un alto nivel de sofisticación y coordinación previa.

"Las otras tres personas son parte de quienes recibieron algún beneficio económico posterior", indicó el subprefecto de la PDI Julio Máspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Valparaíso, quien además dijo esperar que, "de aquí a algún tiempo más, tengamos más detenidos".

Las indagatorias posicionan a seis de los sospechosos de forma directa en el atraco a la sucursal de calle Prat. (FOTO: ATON)

Entre los integrantes de la estructura delictual figura un ingeniero informático que prestaba servicios a la entidad financiera a través de una empresa externa de seguridad.

Este profesional utilizó una conexión VPN desde Santiago para desactivar de forma remota las cámaras de seguridad de la sucursal porteña instantes antes del ingreso del grupo.

De forma paralela, la banda coordinó el posicionamiento de un camión tolva en el exterior del recinto. El vehículo pesado fue ubicado para tapar el ángulo de visión de los dispositivos de vigilancia de la vía pública, reduciendo al mínimo la existencia de registros visuales sobre el escape y la sustracción del botín.

El grupo delictual también utilizó un camión tolva en la vía pública para obstaculizar el registro de las cámaras exteriores. (FOTO: ATON)

Indagatoria por lavado de activos y formalización

Hasta la fecha, los más de 6 mil millones de pesos sustraídos no han sido recuperados.

Sin embargo, las pesquisas financieras permitieron constatar que varios de los imputados utilizaron parte del dinero ilícito para adquirir bienes raíces y vehículos de alto valor.

A raíz de estos movimientos patrimoniales, el Ministerio Público iniciará una serie de diligencias para perseguir el delito de lavado de activos contra los miembros de la red criminal.

Todos los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia para su respectiva audiencia de formalización de cargos.