PDI desbarató punto de venta de drogas en Quilpué

Una investigación encabezada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quilpué logró desbaratar un punto de ventas de drogas al interior de la población Pompeya.

Según la información policial, los ocupantes de la vivienda investigada utilizaban la elaboración y comercialización de comida como pantalla para ocultar las transacciones de droga a los compradores del sector.

"Utilizaban la venta de empanadas y completos como fachada para comercializar sustancias ilícitas. El trabajo de análisis criminal desarrollado por la PDI permitió establecer este punto de venta de drogas debido a las actividades ilícitas que allí se desarrollaban", detalló el subprefecto Manuel Villalobos, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quilpué.

Las labores de inteligencia y análisis criminal desplegadas por la policía civil permitieron recabar las pruebas necesarias para individualizar a los implicados: un hombre y una mujer, ambos chilenos y mayores de edad, quienes coordinaban la distribución en el inmueble.

Durante el operativo se detuvo a una pareja chilena y se confiscaron 100 dosis de cocaína base junto a dinero en efectivo. (FOTO: ATON)

Con los antecedentes reunidos y puestos a disposición del Ministerio Público, los oficiales tramitaron una orden judicial de entrada y registro para la vivienda intervenida.

Durante el allanamiento, los detectives decomisaron 100 envoltorios contenedores de cocaína base listos para su distribución, además de dinero en efectivo derivado de las ventas clandestinas.

Por instrucción de la fiscalía de turno, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para llevar a cabo la respectiva audiencia de control de detención e imputación de cargos por infracción a la Ley de Drogas.