PDI detuvo a sospechoso del homicidio de estudiante de Viña del Mar

La Policía de Investigaciones detuvo en Concón al presunto autor del homicidio del estudiante de 16 años del Liceo Guillermo Rivera, quien fue apuñalado la semana pasada frente al establecimiento en pleno centro de Viña del Mar.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, precisó que "durante la noche de ayer (viernes) llegamos hasta la Población La Isla de Concón, lugar en que detuvimos a quien sería el autor material del crimen del joven estudiante", informó Emol.

Por su parte, la seremi de Seguridad, Alejandra Romero, detalló que se trataría de un hombre de 18 años.

"Con esta acción quiero relevar que en Chile no hay impunidad y que ahora será la justicia quién determine el camino a seguir. Sabemos que no hay nada que pueda dar un poco de tranquilidad a la familia del joven asesinato, pero esta detención es un paso firme en la búsqueda de justicia ante un hecho tan repudiable", dijo la autoridad.

El Ministerio Público informó que el sujeto pasará a control de detención este sábado, mientras siguen las diligencias para dar con el segundo implicado en este hecho.