Sharp: "En muchos aspectos, nuestra gestión no fue de excelencia"

El alcalde saliente de Valparaíso, Jorge Sharp, hizo un mea culpa tras la derrota de su candidata para sucederlo, Carla Meyer (Transformar Chile), frente a la abanderada del Frente Amplio, Camila Nieto, en las elecciones municipales de la ciudad-puerto, celebradas el fin de semana pasado.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el jefe municipal manifestó que "estamos con una actitud bien autocrítica respecto a lo sucedido. Pienso que en muchos aspectos, nuestra gestión no fue una gestión de excelencia y no logró conectar con un sector importante de la ciudadanía que planteaba otros ritmos, otros énfasis".

"En la Alcaldía Ciudadana hicimos muchas cosas para Valparaíso, pero sin duda hay una crítica que un sector de la ciudad realiza a nuestra gestión. Hay sectores que querían un cambio, y eso puede estar anidado en distintos actores de la ciudad", complementó.

En ese sentido, la autoridad comunal destacó que "el triunfo del Frente Amplio es justo. Ellos en campaña hicieron mejor las cosas y lograron conectar con un sector importante del votante progresista, del votante que no se identifica con ideas de derecha. Evidentemente no fue un triunfo como el que tuvimos el año 2016, y menos el 2021".

"Es un triunfo que expresa el anhelo en un sector de la sociedad de un cambio, y es muy legítimo que así sea", expresó el otrora frenteamplista.

Futuro de Transformar Chile

Consultado respecto al futuro del movimiento Transformar Chile, Sharp puntualizó que "asumimos que nos ha faltado vocación, madurez y una propuesta clara para construir un referente nacional que no se sostenga solo en una persona o en una figura, sino que tenga la capacidad articular a muchas y muchos".

"Creo que hoy, viendo cómo está el escenario, ese objetivo es más necesario que nunca. Es decir, la construcción de un nuevo lugar en la política, que no es el lugar del oficialismo, que no es el lugar de la oposición, que no es el lugar del Frente Amplio, y eso va a requerir mucho trabajo y tenemos que proponernos retomar ese objetivo sin atajos y con mucha humildad", profundizó la autoridad comunal.

Sobre el rol que asumirá una vez que traspase el mando, el alcalde señaló que "es algo que estamos discutiendo. Hay varias posibilidades sobre la mesa, aunque también me siento muy seducido en tomar un camino no institucional, un camino que permita la construcción de un movimiento social".

"Hoy el país, por ejemplo, vive una crisis de salud gigantesca y la política está siendo ciega, sorda y muda hasta de los dolores de millones de personas que se atienden en un sistema público, y eso requiere un movimiento social fuerte que empuje cambios. En este momento se requiere construir no solamente desde los espacios institucionales, sino que desde la base de la sociedad", reflexionó.

Finalmente, Sharp enfatizó en que "gestionar el municipio en una de las ciudades más complejas de Chile, sin duda, constituye una experiencia vital tremendamente relevante. Pero ahora creo que lo importante es abocarse a construir en una forma distinta a la que tradicionalmente la política lo hace".