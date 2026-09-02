Valparaíso: MOP adjudicó por trato directo la reparación de Avenida Altamirano tras socavón

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa constructora Raymar las obras para la reparación del socavón provocado por las últimas lluvias en la Avenida Altamirano de Valparaíso, cerca de las dependencias de Asmar.

El contrato -vía trato directo por considerarse una obra de emergencia- compromete una inversión estatal de 1.500 millones de pesos: "Va a abarcar 100 metros lineales, y es una obra definitiva", señaló la seremi Patricia Terán.

"La empresa ya empezó a trabajar en la parte administrativa, nos tiene que entregar el cronograma y vamos a dar próximamente la fecha de inicio de la ejecución de la obra. Serán seis meses de obra", añadió Terán, y precisó que será la Dirección de Vialidad la que realizará, a futuro, las obras de recuperación de la avenida propiamente tal, cuya afectación alteró la conectividad entre el plan del puerto y Playa Ancha.