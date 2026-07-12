Scaloni y el triunfo ante Suiza: La suerte estuvo de nuestro lado

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, repasó la victoria en el alargue sobre Suiza para acceder a semifinales del Mundial 2026, apuntando al factor de la "suerte" para anotar en los últimos minutos ante un cuadro helvético que terminó con 10 jugadores por expulsión de Breel Embolo.

"La verdad es que hoy sufrimos. Sabíamos que eran un equipo muy físico y no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte", expresó el DT.

"Tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor. Dicho esto, lo que consiguió hoy este equipo es histórico", sumó.

Respecto a su rival en semifinales, apuntó que "da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador y vamos a recuperar, que necesitamos recuperar, creo que es lo más importante".

Además, le bajó el perfil a los factores extrafutbolísticos para enfrentar a los ingleses, con el recuerdo de la guerra de las Islas Malvinas y su cruce en cuartos de México 1986.

"Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. Vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Es un partido de fútbol; punto", expuso Scaloni en conferencia de prensa.