After clandestinos desvelan y atemorizan a vecinos del Barrio Brasil de Concepción

La comunidad del Barrio Brasil de Concepción, Región del Biobío, se ha visto afectada en los últimos meses por los problemas de seguridad que generan los "after parties", donde al menos 14 locales que permanecen abiertos tras el cierre de negocios establecidos, lo que atrajo delincuencia, peleas y robos.

La dirigente Patricia Acuña detalló que "se les requisa (equipos), (autoridades) hacen su trabajo y al otro, dos o tres días, están como si nada. ¿Quién les entrega los equipos y todo? Porque acá yo sé que municipalidad, seguridad, ha hecho el trabajo, pero después los abren y están tocando (música), como si nada, al margen de la ley".

"Carabineros ni seguridad (municipal) dan abasto con todo eso, porque tienen patente para restaurante, al final son locales nocturnos", señaló la dirigente.

"Realmente (pido) que cierren y clausuren esos locales y hagan el operativo que corresponde a los locales, porque de repente los decibeles son enormes. No podemos dormir", aseveró.

La situación generó que una línea de la locomoción colectiva solicitara formalmente cambiar su recorrido, porque en las mañanas no puede pasar por calle Brasil debido a que hay autos estacionados de clientes que permanecen en los locales clandestinos.

El general Renzo Miccono, jefe de zona de Carabineros Biobío, precisó que "siempre estamos observando estos eventos, estos lugares. El mes pasado se hicieron algunas intervenciones a personas que realizan estos after sin autorización, hemos tenido decomisos, detenidos y efectivamente también tenemos en carpeta este tipo de fiestas y también tenemos programaciones de intervenciones".

"No puedo mencionar cuándo, pero lo vamos a realiza; las tenemos en carpeta. O sea, si logramos obtener en el minuto la flagrancia, se van a solicitar las clausuras pertinentes. No las realizamos nosotros, pero sí se van a solicitar en el minuto adecuado. La municipalidad tendrá que revisar nuevamente los antecedentes para ver si clausura o no", sostuvo.

Por su parte, el seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, aseguró que "se están haciendo rondas y hay un trabajo de inteligencia que se está viendo, pero que ya lo tenemos en carpeta y es un tema que hemos conversado ya".

"No podemos llegar y cerrar cosas, no tenemos las facultades, hay que hablarlo con las entidades que corresponda. Vamos a tratar de reunirlos a todos para que nadie se quede fuera y podamos atenderlo de manera más integral, por lo menos a nivel territorial", enfatizó.