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Tópicos: País | Región del Biobío

Alcaldes del Biobío piden reforzar el emprendimiento local por cifras de desempleo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los jefes comunales de Mulchén y Quilaco advirtieron un complejo escenario laboral en zonas rurales y pidieron fortalecer el desarrollo local para enfrentar la desocupación.

Alcaldes del Biobío piden reforzar el emprendimiento local por cifras de desempleo
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"Hoy más que nunca se necesita que el Estado refuerce programas como Sercotec y Fosis, pero también que se impulsen políticas que descentralicen el empleo", enfatizó el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia.

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El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, y su par de Quilaco, Pablo Urrutia, manifestaron su preocupación por el último balance de la tasa de desempleo en la Región del Biobío, que llegó al 10 por ciento, y advirtieron un complejo escenario laboral en zonas rurales.

"La alta desocupación en el Biobío refleja una realidad que en comunas como Quilaco conocemos bien: la falta de oportunidades laborales estables producto de la ausencia de grandes polos productivos. Esto claramente nos preocupa, porque impacta directamente en la calidad de vida de las familias", advirtió Urrutia.

El jefe comunal de Quilaco sugirió que la solución "pasa por fortalecer el desarrollo local, apoyar con decisión a los emprendedores y generar incentivos reales para que la inversión llegue a los territorios. Hoy más que nunca se necesita que el Estado refuerce programas como Sercotec y Fosis, pero también que se impulsen políticas que descentralicen el empleo".

Por su parte, el alcalde Muñoz indicó que Mulchén "es una comuna que ha ido creciendo en los sectores forestal y agrícola. Sin embargo, enfrenta una baja disponibilidad de mano de obra y, en muchos casos, sueldos que no están acordes al mercado".

"Esto ha llevado a que muchas personas opten por generar sus propios emprendimientos, los que hoy se han transformado en un pilar fundamental para enfrentar el desempleo y dinamizar la economía local", complementó.

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