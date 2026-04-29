Desempleo subió a 8,9% y en mujeres alcanzó los dos dígitos

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación durante el trimestre enero-marzo de 2026 subió a 8,9%, problema que se profundiza en el caso de las mujeres, para quienes el desempleo alcanzó los dos dígitos con 10%.

Este porcentaje representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, una variación impulsada principalmente por un crecimiento de la fuerza de trabajo que superó el incremento de las personas ocupadas.

El alza general de la desocupación se explica por un aumento del 0,7% en la fuerza de trabajo, mientras que las personas ocupadas solo crecieron un 0,5%.

Las personas desocupadas, en su conjunto, se expandieron un 3,3%, un fenómeno incidido por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y, notablemente, por aquellos que buscan trabajo por primera vez, cuya cifra se disparó en un 14,5%.

En este contexto, las tasas de participación y ocupación a nivel nacional mostraron leves retrocesos, situándose en 62,3% y 56,7%, con disminuciones de 0,1 pp. y 0,3 pp. respectivamente.

La estadística general crece 0,2 puntos porcentuales en doce meses, impulsada por un mayor aumento de la población activa frente a los ocupados; la búsqueda inicial de puesto se dispara un 14,5%. (FOTO: ATON)

Paralelamente, la población fuera de la fuerza de trabajo experimentó un incremento del 1,2%, impulsada tanto por personas inactivas potencialmente activas como por las inactivas habituales.

En tanto, respecto a la Región Metropolitana, la tasa de desocupación fue del 9,6%, con un alza de 0,2 pp. interanual. La estimación de la población ocupada en la capital decreció 0,2%, afectando principalmente a los sectores de información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, y administración pública.

Leve incremento general y una brecha de género que persiste

La cifra global de 8,9% para el trimestre enero-marzo de 2026 marca un incremento interanual de 0,2 puntos, producto de una fuerza laboral creciente (0,7%) que superó el aumento de ocupados (0,5%). La población que buscó empleo por primera vez experimentó un alza significativa del 14,5%.

En tanto, las mujeres enfrentan una situación más compleja, con su tasa de desocupación alcanzando el 10,0%, un ascenso de 0,5 pp. en doce meses. Este aumento se debe a un crecimiento de 1,8% en su fuerza de trabajo, superior al 1,2% de sus ocupadas, y a un alza de 7,4% en las desocupadas, empujada por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).

Respecto a estas cifras, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, advirtió que "lamentablemente, el desempleado subió bastante. El desempleo ha subido a 8,9, el femenino a 10%," señaló el ministro.

Rau también enfatizó que el número de personas desempleadas ha crecido considerablemente, pasando de 862.000 a 925.000, e hizo un llamado a no normalizar esta realidad.

"Esto no es una situación que podemos naturalizar. Yo y el gobierno, el ministerio, consideramos que es inaceptable", puntualizó.

Ocupación informal gana terreno

El reporte del INE destaca que la informalidad laboral continúa en ascenso, situándose la tasa de ocupación informal en un 26,5%, lo que representa un crecimiento de 0,7 pp. en el último año.

Tanto en mujeres (27,9%) como en hombres (25,4%), la informalidad muestra un aumento, con incrementos de 0,8 pp. y 0,6 pp. respectivamente.

Pese al panorama general, algunos sectores económicos mostraron dinamismo en la creación de empleo, como las actividades de salud (6,1%), profesionales (8,8%) y las inmobiliarias (18,8%). Sin embargo, la Región Metropolitana evidenció caídas en ocupados en áreas como información y comunicaciones (-16,0%) y finanzas (-14,4%).

Las estadísticas femeninas muestran un 10,0% de inactividad, con un ascenso de 0,5 puntos porcentuales, reflejando un incremento mayor en su población económicamente activa que en las personas con puestos. (FOTO: ATON)

Menos horas y mayor subutilización

El volumen total de horas trabajadas por las personas ocupadas registró un descenso del 0,1% en doce meses, y el promedio de horas efectivas trabajadas disminuyó a 35,7 horas semanales.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, un indicador más amplio de subutilización, alcanzó un 17,4%, con una brecha de género de 6,2 pp. a favor de los hombres.