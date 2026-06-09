Allanamientos en Tirúa y Cañete permitieron detención de cuatro integrantes de RML

La Fuerza de Tarea de Arauco, integrada por PDI, Carabineros y la Armada, logró en la madrugada de este martes la detención de cuatro presuntos integrantes de Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), en el marco de diversos allanamientos en Tirúa y Cañete.

Dentro del estado de excepción vigente en la zona, el operativo sirvió para dar con el paradero de los sujetos buscados por el homicidio de Moisés Orellana, ocurrido en 2020 en la localidad de Paicaví.

De acuerdo a la investigación policial, el joven se encontraba en un vehículo en las cercanías de un atentado y fue asesinado tras ser confundido con un policía.

Además, también serán imputados por delitos de incendio en carácter de reiterado y robos con violencia.

El violento crimen

Respecto al crimen de Orellana, prefecto Marcelo Contreras, jefe de la Macrozona Sur de la PDI, detalló que se dio cuando "un grupo de al menos nueve encapuchados -provistos de armas de fuego- intimida a tres residentes de un inmueble, a los cuales obligan a hacer abandono para luego incendiar estos inmuebles, sustrayendo especies y entre ellas dos vehículos".

"En la huida, encuentran un vehículo estacionado en un camino interior donde hacen descender a los ocupantes del vehículo, ejecutando un disparo hacia la cabina, donde impacta a la víctima don Moisés Orellana, quien fallece en el lugar", informó el funcionario policial.

Posteriormente, el grupo culminó su acción delictiva en el sector del Puente Colgante, donde procedieron a incinerar los vehículos sustraídos inicialmente para borrar rastros de su huida.

El estado de la organización RML

A pesar de que este operativo se suma a una lista de acciones judiciales que ya dejan más de 20 detenidos -incluyendo a implicados en el ataque al Molino Grollmus-, las autoridades mantienen la cautela respecto a la eliminación total de este grupo.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, afirmó "que, con estos procedimientos, de la mano de la Armada y la PDI, le hemos dado un golpe fuerte a la organización, pero sería muy ambicioso y muy irresponsable decir que hemos desarticulado a la organización en absoluto".