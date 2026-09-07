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Tópicos: País | Región del Biobío

Arauco: Imputados por peleas de gallos y apuestas ilegales quedaron con arresto domiciliario nocturno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La Justicia dejó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a ocho de los 54 detenidos en un operativo por maltrato animal en la comuna de Arauco, Región del Biobío, que desbarató un recinto clandestino en el que se organizaba peleas de gallos y apuestas ilegales.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones, en el marco de una investigación por maltrato animal asociada a estas actividades.

El Ministerio Público indaga además una arista que involucra a dos personas extranjeras de nacionalidad peruana, dedicados a adiestrar a más personas para masificar la actividad, que en su país también es clandestina pero más masiva que en Chile.

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