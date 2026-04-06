Biobío: Al menos 30 líneas de transporte rural subieron sus tarifas

El seremi de Transportes del Biobío, Henry Campos, denunció que al menos 30 líneas no reguladas de transporte rural han subido sus precios sin esperar los 30 días de aviso a sus usuarios.

La autoridad planteó que estas empresas "habían hecho modificaciones, cosa que no corresponde, porque hoy día existe una norma especial en el decreto 212, que es el artículo 41 bis, que señala expresamente que el transporte público colectivo debe avisar con 30 días de anticipación la modificación de sus tarifas y esto involucra no solo al transporte público urbano no regulado, sino que también al transporte público rural no regulado y por tanto lo qe nosotros estamos haciendo, por instrucciones del Ministerio y la Subsecretaría de Transportes, es hacer las fiscalizaciones correspondientes para que vuelvan al valor normal".

Las empresas apuntaron al alza en el valor de combustibles como razón para esta decisión, sin embargo, este tipo de transporte estará subsidiado, por lo que si el alza se mantiene no tendrán acceso a este beneficio.