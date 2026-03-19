Biobío: Detectan 55 casos de doble pago de bonos a damnificados por incendios forestales

La Delegación Presidencial Regional del Biobío inició una investigación por irregularidades detectadas en la entrega de bonos a damnificados por los incendios forestales ocurridos en la región.

En detalle, se han registrado 55 casos de "pago doble", en los que se entregó más dinero del que correspondía a los afectados.

Según lo informado, estos errores se produjeron durante la administración anterior, en el proceso de pago de los primeros bonos destinados a las víctimas de los siniestros.

El monto de los subsidios estaba diferenciado: 750.000 pesos eran para quienes tenían pérdida parcial y 1,5 millones de pesos para quienes registraban pérdida total, pero en algunos casos se pagó más de lo que se debía.

La autoridad regional ha detectado medio centenar de transacciones monetarias erróneas, donde se entregaron montos superiores a los correspondientes a las víctimas de los siniestros que asolaron la zona. (FOTO: ATON/referencial)

Las medidas tomadas por la autoridad

Frente a este escenario, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anativia, advirtió que "cuando asumimos funciones, hace una semana, el anterior delegado nos informó que se habían generado duplicas de pagos de subsidios a personas beneficiarias que habían sido víctimas".

"55 casos que se habían detectado de doble pago, situación en el cual ellos habrían tomado medidas, entre esas, instruir sumarios", detalló la autoridad regional.

Asimismo, aseguró que su nueva administración procurará "confirmar que esta situación se haya generado", por lo que se han "contactado con el nivel central requiriendo que los sumarios se concreten".

Aunque se instruyeron procesos investigativos, estos no habían avanzado hasta la fecha, siendo ahora impulsados por la actual gestión del delegado Julio Anativia. (FOTO: Delegación Presidencial Regional del Biobío)

"No habían sido cursados a la fecha, pero ya hemos requerido que eso se le dé curso", puntualizó Anativia.

El proceso administrativo ya se encuentra en curso, y una de las posibles consecuencias para los beneficiarios que recibieron montos superiores a los que les correspondían es la devolución del dinero.