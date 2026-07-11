Biobío: Proyecto de construcción de 7 kilómetros recibe críticas por plazo de 11 años

Múltiples críticas ha recibido el Ministerio de Obras Públicas luego de confirmar el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental del proyecto "Costanera Ribera Sur", que busca construir una ruta de 7 kilómetros en un plazo de 11 años en la comuna de San Pedro de la Paz.

La iniciativa busca unir en una vialidad de siete kilómetros los puentes Bicentenario, Chacabuco, Juan Pablo Segundo y Puente Industrial, otorgando una alternativa a la congestionada ruta Pedro Aguirre Cerda.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, valoró y destacó el proyecto, pero consideró "excesivo" el plazo de 11 años: "Viendo la experiencia real, nos parece que tampoco sería de esa manera, ya que, si vemos la experiencia de construcción de la costanera Chiguayante, lleva 30 años y todavía no está terminada".

"Por lo mismo creemos que la urgencia que tiene San Pedro hoy en día merece una agilización de este proyecto, una inversión de parte del Estado que solucione el desastre vial que tiene nuestra comuna", aseveró.

De esa forma, confirmó que ya le presentaron sus reparos al Ministerio de Obras Públicas como también a los encargados de vialidad y a los de concesiones.

"Fue una solicitud que hemos reiterado, ya que lo hicimos a los equipos de la ministra López (Administración anterior), también alcanzamos a hacerlo al ministro Arrau, y ahora el compromiso fue a darnos una respuesta sobre la viabilidad y realmente de cuánto podría eventualmente disminuir este plazo", detalló.

La inversión proyectada es de aproximadamente 400 millones de pesos, lo que implica además la construcción de un parque que bordee la costanera sur del río Biobío.

José Piña, seremi de Obras Públicas, señaló que las demoras se encontrarían en la construcción de ese parque: "Son 400 millones de dólares para 7 kilómetros de carretera. Esto quiere decir que no es solo carretera; es parque, desarrollo urbano".

"Ahora, con respecto al plazo de 11 años, es estimado; depende de muchos factores, depende de las condiciones técnicas en las cuales se puede desarrollar el proyecto, de la disponibilidad presupuestaria y, por lo tanto, nosotros estamos abiertos y estamos también empujando como región y buscando distintos actores que nos ayuden a ser socios estratégicos para poder gestionar y, de esa forma, tratar de disminuir estos tiempos", afirmó.