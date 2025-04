Caso Bruma: Fiscalía extiende prohibición de zarpe a buque Cobra para examinarlo

Fiscalía confirmó la extensión del plazo de prohibición de zarpe –que vencía este miércoles- del buque Cobra con el fin de continuar con las indagaciones sobre el naufragio de la lancha Bruma en las costas de Coronel (Región del Biobío), junto a la desaparición de sus siete pescadores.

El Ministerio Público confirmó que la incautación del buque de Blumar se extendió por 60 días más para trasladarlo a un dique seco de Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada).

Si bien, en un principio el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que estaban buscando los recursos para realizar esta diligencia, esta mañana el abogado Rafael Poblete –representante de los familiares de los pescadores- dio a entender que ya están cubiertos y se podrá hacer el análisis a corto plazo.

"La Fiscalía Nacional ha autorizado que la Fiscalía pueda financiar este servicio de llevar a el barco a dique seco y poder, junto a la Policía de Investigaciones y sus peritos, realizar una serie de estudios de funcionamiento del barco, de evidencias que pueda estar aún allí, para poder avanzar en conclusiones investigativas que resultan fundamentales para esta investigación", dijo la fiscal regional, Marcela Cartagena.

La diligencia se llevará a cabo el 2 de mayo y durará 24 horas.

Por su parte, el abogado de Blumar, Alejandro Espinoza, precisó que "se ha ingresado una solicitud al Ministerio Público para que el buque Cobra sea llevado a un dique seco con cargo a la compañía a objetivo de que se hagan todas las pericias y despejar todas las dudas que haya sobre aquello".

Blumar intenta derribar teoría del "pacto de silencio"

Las diferentes versionas que apuntan a que la embarcación industrial colisionó a la lancha pesquera han generado el foco de la investigación. Los primeros relatos de los tripulantes del buque, señalaron que no escucharon nada el día del accidente (30 de marzo) y luego algunos tripulantes dijeron que escucharon un ruido atribuido a una puerta interna.

No obstante, este martes se conoció por el abogado Espinoza es que tras un análisis de satélites que operan en la zonza se da cuenta que probablemente hubo una colisión en altamar que habría provocado el naufragio del Bruma.

Las familias han sostenido esa teoría desde el principio, es decir, que la lancha fue impactada por una nave mayor. Además, a raíz los relatos de los tripulantes han acusado una especie de "pacto de silencio" para esclarecer el hecho, sumado al suicidio de un tripulante del Cobra, quien habría sido el vigía de esa noche.

En ese contexto, el abogado representante de los familiares, Rafael Poblete, afirmó que "una estrategia de defensa que es muy cuestionable, no la voy a calificar de baja pero es cuestionable, es echarle la culpa a un muerto que no puede hablar para defenderse. Eso no corresponde, porque los tripulantes del Bruma no pueden hablar, los que pueden hacerlo son los del Cobra, uno ya no puede hablar porque se suicidó aparentemente, pero los otros 17 pueden hacerlo.

"Nosotros los exhortamos, en nombre de las familias, a que digan la verdad. No que escucharon nada al principio y después un ruido. Todas las versiones que han dado son francamente absurdas", arremetió el abogado.

Por otro lado, la empresa Blumar puso a disposición del Ministerio Público todos los teléfonos celulares de los ejecutivos de la compañía con acceso a las comunicaciones de Whatsapp y mensajería "con objeto de descartar todas las teorías conspirativas de que aquí ha habido un pacto de silencio", dijo señaló Alejandro Espinoza.