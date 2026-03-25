Caso "Jauría del Biobío": Fiscalía acusa ataque planificado y eleva cargos a homicidio calificado

Durante la madrugada de este miércoles fueron detenidos cuatro adultos y un adolescente, elevando a siete el total de imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que murió tras una golpiza en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el ataque fue organizado mediante un grupo de Instagram denominado "Tokyo Manji".

La fiscal del caso, Oriana Acevedo, detalló que en este ""grupo -que administraba el imputado adolescente y que eliminó a petición de todos el 1 de enero- (...) incluso mencionaron cosas tales como dejarlo vegetal".".

Al mismo grupo "remitieron fotografías de Cristóbal y Vicente Miranda para que todos conocieran sus rostros", explicó Acevedo.

Remberto Valdés, abogado de la familia de la víctima, afirmó que "hubo una concertación previa entre un grupo numeroso de personas para identificar a los hermanos Miranda, su casa habitación, sus rutinas, para encontrarse con el menor de ellos días antes en algún lugar, con la finalidad de atacarlo. Ese encuentro fracasó, pero logró concretarse por desgracia el 1 de enero."

Este nivel de planificación llevó al Ministerio Público a imputar el delito de homicidio calificado, lo que abre la posibilidad de solicitar las sentencias más altas del Código Penal chileno.

Familia exige la pena máxima para los responsables

La madre de Cristóbal, Carolyn Olivares, reiteró que el crimen responde a una acción grupal organizada y que los deudos esperan que los responsables reciban la pena máxima.

"Estamos hablando de una jauría como desde el principio: una jauría de asesinos y sé que estamos recién comenzando. Nosotros como familia creemos plenamente en la justicia chilena, que sí vamos a tener la pena máxima para estos asesinos y creo, y les digo a los que aún todavía no cazamos, que sí vamos a llegar a ellos", sostuvo Olivares.

Debido a la existencia de diligencias en curso y la eventual participación de más personas, la audiencia de formalización de los detenidos fue declarada reservada.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para los imputados adultos e internación provisoria para el menor de edad, mientras continúan las indagatorias para determinar si hay más involucrados.