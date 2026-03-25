Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.9°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Caso "Jauría del Biobío": Fiscalía acusa ataque planificado y eleva cargos a homicidio calificado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La investigación por el asesinato del joven Cristóbal Miranda suma siete detenidos (cinco de ellos esta madrugada) y no se descarta que haya más involucrados.

En un grupo de Instagram llamado "Tokyo Manji" compartieron imágenes, ubicaciones y antecedentes de la víctima: "Incluso mencionaron cosas tales como dejarlo vegetal", detalló el Ministerio Público.

Caso
 ATON

La formalización de los nuevos detenidos se realiza bajo reserva, pero la Fiscalía adelantó que pediría privación de libertad.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante la madrugada de este miércoles fueron detenidos cuatro adultos y un adolescente, elevando a siete el total de imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que murió tras una golpiza en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el ataque fue organizado mediante un grupo de Instagram denominado "Tokyo Manji".

La fiscal del caso, Oriana Acevedo, detalló que en este ""grupo -que administraba el imputado adolescente y que eliminó a petición de todos el 1 de enero- (...) incluso mencionaron cosas tales como dejarlo vegetal".".

Al mismo grupo "remitieron fotografías de Cristóbal y Vicente Miranda para que todos conocieran sus rostros", explicó Acevedo.

Remberto Valdés, abogado de la familia de la víctima, afirmó que "hubo una concertación previa entre un grupo numeroso de personas para identificar a los hermanos Miranda, su casa habitación, sus rutinas, para encontrarse con el menor de ellos días antes en algún lugar, con la finalidad de atacarlo. Ese encuentro fracasó, pero logró concretarse por desgracia el 1 de enero."

Este nivel de planificación llevó al Ministerio Público a imputar el delito de homicidio calificado, lo que abre la posibilidad de solicitar las sentencias más altas del Código Penal chileno.

Familia exige la pena máxima para los responsables

La madre de Cristóbal, Carolyn Olivares, reiteró que el crimen responde a una acción grupal organizada y que los deudos esperan que los responsables reciban la pena máxima.

"Estamos hablando de una jauría como desde el principio: una jauría de asesinos y sé que estamos recién comenzando. Nosotros como familia creemos plenamente en la justicia chilena, que sí vamos a tener la pena máxima para estos asesinos y creo, y les digo a los que aún todavía no cazamos, que sí vamos a llegar a ellos", sostuvo Olivares.

Debido a la existencia de diligencias en curso y la eventual participación de más personas, la audiencia de formalización de los detenidos fue declarada reservada.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para los imputados adultos e internación provisoria para el menor de edad, mientras continúan las indagatorias para determinar si hay más involucrados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada