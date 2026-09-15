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Tópicos: País | Región del Biobío

Condenan a banda que con extrema violencia asaltaba servicentros en el Biobío

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En dos casos las víctimas fueron heridas con armas de fuego.

Condenan a banda que con extrema violencia asaltaba servicentros en el Biobío
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Las sentencias se comunicarán a final de mes.

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El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpables de delitos de robo calificado con lesiones graves, robo con intimidación, robo con violencia, receptación de vehículos, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas al líder y el sublíder de una banda que se dedicaba a asaltar a servicentros en diversas comunas de la Región del Biobío.

La agrupación criminal "irrumpía violentamente, pateando las puertas de los locales comerciales, gritando 'esto es un asalto', intimidando a los locatarios con armas de fuego", relató el fiscal Matías Arellano.

Los antisociales "robaban dinero en efectivo, cajetillas de cigarro y licor -principalmente whisky-; mientras un segundo grupo se dedicaba a someter, a intimidar y a reducir a las víctimas".

"En esta reducción les robaban sus teléfonos celulares, los golpeaban, los apuntaban con arma de fuego, teniendo dos casos en los cuales, lamentablemente, se hizo uso de arma de fuego", añadió el persecutor.

 

La Fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo simple para Patricio Aguayo Salazar, y 38 años de cárcel para Mariano Riquelme Bobadilla. El tribunal comunicará las sentencias el 29 de septiembre.

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