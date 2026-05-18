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Tópicos: País | Región del Biobío

Condenan a excarabinero por intentar matar a su exesposa e hijos en Los Ángeles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fiscalía pide más de 40 años de presidio, aludiendo a la existencia de un femicidio, dos parricidios y un homicidio, todos en calidad de frustrados.

El hecho ocurrió en noviembre del 2020 y el hombre se fugó a Argentina, donde fue recapturado.

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El Tribunal Oral en Lo Penal de Los Ángeles, en la Región del Biobío, condenó este lunes al excarabinero Luis Mancilla, acusado de intentar asesinar a su exesposa e hijos.

El hecho ocurrió en noviembre de 2020, cuando el exfuncionario de Carabineros ingresó de madrugada a la casa de su exesposa, donde residían sus hijos, y prendió fuego a un automóvil estacionado en el garaje. La mujer intentó sofocar las llamas y sufrió graves quemaduras.

Días después, Mancilla fue detenido en Río Bueno y expulsado de Carabineros. Sin embargo, en junio de 2023 escapó de una tenencia en la Región de Los Ríos, evadiendo a la Justicia, siendo capturado a inicios del 2025 en Argentina.

La fiscal Ana María Molina destacó que "lo importante es que se acogió nuestra teoría, en orden de que efectivamente existió un femicidio, dos parricidios y un homicidio simple (en calidad de frustrados). En ese contexto, en cuanto a las agravantes solicitadas, éstas no fueron acogidas, sin embargo se hizo hincapié en la extensión del mal causado y esperamos entonces que al menos se pueda condenar al imputado por el femicidio a una pena de 13 años, en el caso del parricidio dos penas de 12 años y en el homicidio simple a una pena de ocho años, lo que suma más de 40 años".

"Fue clave también poder solicitarle al tribunal que se obrara con una perspectiva de género", valoró.

La sentencia en contra del exfuncionario policial se dará a conocer el 30 de mayo a las 13:30 horas.

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