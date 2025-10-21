"El plan fracasó": El duro discurso del gobernador del Biobío contra La Moneda

Una jornada marcada por la tensión se vivió en el Encuentro Regional de la Empresa EREDE 2025, donde el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, emitió un discurso de tono crítico contra el Gobierno central, responsabilizando directamente a los ministros por la compleja situación económica y laboral que atraviesa la zona.

En su intervención, Giacaman apuntó a temas clave como el empleo, el fortalecimiento industrial y, sobre todo, el presupuesto, emplazando al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien se encontraba presente en el evento.

Consultado por la razón de su enérgico tono, el propio gobernador justificó sus dichos basándose en la evidencia de las cifras regionales. Según explicó Giacaman, los datos respaldan su evaluación negativa de la gestión gubernamental en la zona.

"Los datos son duros. El desempleo en la región es 9,9%, somos la segunda región con más desempleo del país, por lo tanto, el plan que buscaba fortalecer la industria y que buscaba fortalecer el empleo, fracasó. Y eso son datos reales, concretos, tangibles", señaló la autoridad regional.

Además, el gobernador hizo un llamado directo al Ejecutivo para tomar medidas urgentes, pidiendo que "en estos últimos cinco meses de gobierno, el gobierno inyecte recursos particulares para poder generar empleo en la región, que la ministra de Obras Públicas salga de su estado zen con la región y se comprometa con iniciativas que realmente generen un impacto profundo en el empleo y en mejorar la conectividad".

Giacaman también cuestionó la perspectiva con la que los secretarios de Estado abordan los problemas territoriales, afirmando que su visión macro no permite entender las crisis locales.

"Los ministros tienden a hacer un análisis macro, hablan de datos de país, tampoco los comparto, pero hablan de datos país y no hacen el zoom in respecto a la situación de la región. Es clara que es una situación de crisis por distintos sectores productivos, por distintas medidas que ha tomado el gobierno", agregó.

Las declaraciones del gobernador generaron inmediatas repercusiones. Desde el parlamento, surgieron críticas al tono y al fondo de su discurso. El senador socialista Gastón Saavedra calificó la intervención de Giacaman como "cerrador de puertas".

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), si bien reconoció que el gobernador "tiene toda la autoridad para expresar los dolores de la región", consideró que a su discurso "le faltó ser más propositivo".