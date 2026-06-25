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Tópicos: País | Región del Biobío

Hasta 357 mil pesos de multa por alimentar palomas en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El municipio decidió elevar la fiscalización de esta ordenanza, que está vigente desde 2024 pero no ha generado mayor arraigo ciudadano.

"Aunque parezca un acto de ayuda o inofensivo, provoca una sobrepoblación artificial y se transmiten más enfermedades y parásitos", explica.

Hasta 357 mil pesos de multa por alimentar palomas en Concepción

La alcaldía enfatizó que las palomas son una plaga que provoca problemas respiratorios, alergias y dermatitis a las personas.

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Con el fin de evitar la sobrepoblación de palomas, la Municipalidad de Concepción recordó que está vigente una normativa que sanciona con multas a quienes alimenten a estos animales en la vía pública.

Esta ordenanza, emitida el año 2024, sanciona con multas de 0,1 a 5 UTM (357 mil pesos) a quienes la infrinjan.

"Entendemos que este tema genera opiniones diversas en la comunidad y respetamos todas las posturas. Como municipio y con nuestra Dirección de Medio Ambiente, nuestra responsabilidad es resguardar la salud pública y para esto nos basamos en criterios técnicos y en la normativa vigente como la Ley de Caza y Pesca que declara a las palomas como una plaga", explicó el alcalde Héctor Muñoz.

Ximena Cortés, encargada de la Oficina de Manejo de Plagas, recalcó que "hace ya varios años que hemos notado un aumento en la cantidad de palomas y aunque parezca un acto de ayuda o inofensivo, alimentar palomas de forma habitual provoca una sobrepoblación artificial. Cuando hay demasiadas palomas en un mismo lugar, aumenta la competencia por espacio para anidar, se transmiten más enfermedades y parásitos entre ellas, y muchas terminan viviendo en condiciones de hacinamiento".

"Además, tenemos reportes de casos en centros de salud de la comuna de personas con problemas respiratorios, pulmonares, alergias y dermatitis, entre otros problemas por ácaros del piojillo de las palomas, por hongos e incluso por bacterias", añadió.

Se han instalado stands informativos en diversos puntos de la ciudad, entre ellos el sector de Tribunales, la Vega Monumental, la Delegación Barrio Norte, la Plaza de Armas y Plaza España. De acuerdo con cifras entregadas por el municipio, más de 300 personas han participado en estas actividades de educación ambiental y conocimiento de la normativa.

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