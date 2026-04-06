Hombre fue asesinado en el antejardín de su casa en Tomé

Un hombre de 42 años fue asesinado durante la madrugada en el antejardín de su vivienda en la caleta Coliumo, en la comuna de Tomé, Región del Biobío, en un hecho que es investigado como un posible intento de secuestro vinculado a un conflicto previo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, un grupo de desconocidos llegó hasta el domicilio con la intención de llevarse a un integrante del núcleo familiar, quien no se encontraba en el lugar. En ese contexto, los sujetos habrían intentado secuestrar a un niño de seis años, lo que fue impedido por la víctima.

El padre del fallecido relató que los individuos buscaban a otra persona y que, ante la negativa, amenazaron con llevarse al menor. "Se querían llevar al niñito. Entonces, él dijo que no, que no lo iba a entregar. Lo sacaron para afuera y le dispararon", afirmó.

Desde Carabineros, el teniente Miguel Torres, de la Primera Comisaría de Tomé, indicó que "un grupo de individuos efectuó una cantidad indeterminada de disparos, ocasionando lesiones y provocando la muerte de una persona", agregando que el caso se encuentra en investigación.

Por instrucción del Ministerio Público, trabajan en el sitio del suceso equipos de la Sección de Criminalística y del OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.

Según antecedentes recopilados en las últimas horas, el ataque estaría relacionado con la búsqueda de un integrante de la familia por presuntas deudas vinculadas al narcotráfico.