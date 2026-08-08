Investigan homicidio de ciudadano egipcio en Coronel

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) inició diligencias para esclarecer el asesinato de un ciudadano egipcio de 48 años ocurrido en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

El hombre, un reconocido comerciante del rubro gastronómico local de comida árabe, perdió la vida en la vía pública tras ser atacado con un arma cortante.

Según los antecedentes preliminares recopilados en torno al caso, la principal línea investigativa apunta a la eventual participación del hijo adolescente de la pareja chilena del fallecido.

"Se presentó un menor en Carabineros, no obstante, no tenemos (confirmado) aún cuál es su participación en este hecho, por lo que estamos tratando de averiguar cuál es realmente su participación", informó el subprefecto Miguel Carrillo, de la Brigada de Homicidios de Concepción.

Asimismo, respecto a los detalles del crimen, el funcionario policial informó que "la víctima llega al sector en su vehículo particular, donde comienza a solicitar auxilio a los transeúntes. Sin embargo, producto de la gravedad de sus lesiones, fallece en el lugar".

Tras el hecho de violencia, el adolescente presuntamente involucrado acudió a la comisaría de Carabineros acompañado por su madre. Luego de presentarse ante el cuartel policial, el Ministerio Público acogió la declaración recibida para ponerlo a disposición de los tribunales.