Megacuartel congregará a todas las unidades de la PDI en el Biobío

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó un proceso de licitación para la construcción de un megacuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región del Biobío.

Este proyecto, que busca reunir |todas las unidades de la institución en un solo edificio, se ubicará frente al Teatro Regional del Biobío, cerca del Parque Bicentenario de Concepción.

La prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa regional de la PDI, destacó la envergadura de las obras, que representa "un proyecto de un alto estándar en cuanto a tecnología y ubicación".

En esta línea, explicó que el trabajo, que demandará "una inversión de más de 72.000 millones (de pesos), es un anhelo por más de 15 años que se está esperando en esta región".

El proyecto "viene a impulsar la economía, el trabajo, la modernización de la PDI y, sobre todo, estandarizar, dar un alto impacto de lo que significa la innovación en la tecnología, sobre todo en el Laboratorio Criminalística que se va a emplazar en ese lugar, como asimismo las 18 unidades que van a estar albergadas", valoró la funcionaria policial.

Se espera que la construcción se concrete "en no más de tres años", cerró la prefecta inspectora Chamorro.

Por su parte, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anativia, resaltó que este proyecto "ha tenido la colaboración de varias instituciones, y su avance va a implicar buenas oportunidades desde el punto de vista de la seguridad y la inversión en nuestra región".

Agregó que, aunque todavía se "tienen que cumplir muchas etapas en este proceso administrativo, si todo sale bien, podamos tener ya buenas noticias que se concreten durante el próximo año".

Gobierno Regional del Biobío y su rol activo en este proyecto

En tanto, el gobernador regional subrogante, Juan Pablo Besser, explicó que la iniciativa es parte de una "alianza estratégica para fortalecer a las policías".

"El Gobierno Regional tiene convenios de financiamiento con distintas instituciones, con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Estamos avanzando también en convenios con Aduanas para poder contar, por ejemplo, con escáner en los puertos, una necesidad muy sentida en la región", puntualizó la autoridad.

"Asimismo, financiamos iniciativas también con las municipalidades, incluso con organizaciones sociales de la región", añadió Besser, que dio cuenta también que, en el ámbito de la PDI, tienen avances concretos gracias a estos convenios.

"Hemos avanzado en materias como microscopio balístico, que es un requerimiento de la policía, en la actualización de los equipos computacionales -con los que cuenta la PDI- y estamos trabajando en un convenio macro para poder financiar distintas iniciativas y necesidades que tiene la Policía", cerró el gobernador subrogante.

Según las proyecciones, si el proceso de licitación y adjudicación avanza sin contratiempos, la construcción del nuevo mega cuartel de la PDI en Concepción debe comenzar a fines de 2027.