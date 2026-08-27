Mujer dio a luz al costado de ruta: trabajadora de peaje no permitió pasar porque no tenía efectivo

Una insólita situación vivió una pareja que no llevaba efectivo para pagar un peaje mientras la mujer se encontraba en trabajo de parto en la Región de Biobío.

El hecho ocurrió en la Autopista Interportuaria, que une las comunas de Penco, Concepción y Talcahuano, cuando la pareja se dirigía al Hospital Las Higueras por las fuertes contracciones que sufría la mujer. Al llegar a la caseta de peaje la funcionaria decidió no levantar la barrera porque no tenían efectivo para pagar.

Dylan Nova, padre de la bebé, detalló que "fue una respuesta totalmente inesperada y que no me causó rabia, me dolió. Ella no iba a levantar la barrera si nosotros no pagábamos, no teníamos sencillo, no teníamos señal para pagar, entonces le pregunté a la chica del peaje si lo podía pagar ella y yo se lo devolvía y me dijo que 'no, porque son 2.500 pesos que no tengo', y luego de estar parados ahí un buen rato, el chofer del auto en que íbamos bajó, pidió dinero al auto que estaba atrás y menos mal el tipo se puso la mano en el corazón y nos prestó dinero".

"Ahí nosotros salimos del peaje y la cabeza de la bebé ya iba afuera. En cinco minutos fue la última contracción y salió, entonces ahí tuve que asistirla yo", añadió.

A través de un comunicado, la Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A. lamentó lo sucedido, se disculpó públicamente y confirmó que revisará sus protocolos para casos extraordinarios como este.

Julieta nació de buena forma tras el parto asistido por su padre y se encuentra en recuperación en el hospital.