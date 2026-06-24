Niña huyó de delincuente que intentó robar auto a su madre en Chiguayante

Un robo frustrado de vehículo se registró en el sector de Lonco en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío, donde una mujer fue asaltada por dos sujetos cuando su hija se encontraba al interior del auto.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del sector y en el se ve a la mujer regresar a su vehículo tras comprar en un minimarket, cuando un joven la intenta sacar del auto para llevárselo.

En ese contexto, se ve a la niña salir rápidamente por la puerta trasera y correr por el medio de la calle, mientras el dueño del negocio salió con un fierro a defender a la víctima y frustrar el robo.

El hecho ocurre en medio de la conmoción por la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo (Región Metropolitana) tras una encerrona.