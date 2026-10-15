Nuevo desprendimiento afectó a otro conjunto habitacional en Lota

Un nuevo desprendimiento de tierra se registró este jueves en el sector de Lota Green, en la comuna de Lota (Región del Biobío), luego del deslizamiento ocurrido ayer, que mantiene a 10 casas al borde del derrumbe.

Consultado por medios locales, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, informó que "se ha reportado un nuevo desprendimiento, en este caso en el sector de Lota Green, para lo cual se han trasladado los equipos y se encuentran monitoreando el alcance que tiene este nuevo desprendimiento".

"Adicionalmente, se encuentra trasladándose a la comuna la jefa regional de la Subdere, a fin de coordinar con el municipio las inversiones necesarias que habrá que realizar para las obras de mitigación en el caso que existan nuevas o posibles remociones de tierra", agregó la autoridad regional.

Aplicación de ficha FIBE por el deslizamiento de Ayer

El delegado también indicó que las autoridades regionales y municipales mantienen el monitoreo y despliegue permanente para despejar las vías afectadas y atender a las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido ayer en la carretera Fernando Maira -Un tramo de la Ruta 160-, a la altura de lo que se conoce como la "Curva 21 de Mayo".

"Se ha continuado trabajando con la aplicación de la FIBE a través de los equipos municipales y de Desarrollo Social", explicó Anativia, quien agregó que las labores para volver a habilitar la vía podría extenderse por cerca de cuatro días.