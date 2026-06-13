Poduje aseguró que reconstrucción en Penco avanza más rápido de lo previsto

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, visitó este sábado la comuna de Penco (Región del Biobío) para revisar los avances de las obras de reconstrucción tras el megaincendio, y anunciar nuevas iniciativas destinadas a las familias afectadas.

El secretario de Estado destacó que el trabajo se ha desarrollado acorde a la planificación, e incluso presenta un ritmo superior al previsto: "Estamos avanzando exactamente según lo programado, incluso un poquito más rápido", afirmó.

En esa línea, anunció que "acabamos de cerrar con Bienes Nacionales, y quiero agradecerle públicamente a la ministra Catalina Parot, el traspaso de un terreno para construir 320 viviendas para las víctimas que eran allegadas, porque acá no solo fueron víctimas los propietarios, sino que familias allegadas".

El proyecto contempla que un 70% de las viviendas se levanten en Tomé y el 30% en Penco, beneficiando a familias que no eran propietarios, pero que también perdieron sus hogares durante la emergencia.

Asimismo, anunció la construcción de una cancha como parte del proceso de recuperación de la zona.

"La reconstrucción no es solo reponer lo que se quemó, sino que dejar a Penco, Tomé, Lirquén, Concepción, Bulnes y Quellón mejor de lo que estaban antes del incendio", sostuvo Poduje.

Construcción de polideportivo en Concepción

Igualmente, Poduje anunció el primer proyecto del plan "Sitio Eriazo Cero" en la Región del Biobío, iniciativa que permitirá recuperar un terreno abandonado en Concepción para desarrollar un polideportivo municipal y preparar el espacio para un futuro conjunto habitacional.

El recinto incluirá un gimnasio techado, área de calistenia, baños, camarines, sala multiuso y espacios de musculación, beneficiando a más de 18 mil habitantes del sector Barrio Modelo. La intervención también dejará habilitado el terreno para un proyecto que contempla la construcción de 140 viviendas.

"En este terreno eriazo que es de Serviu que está abandonado, se va a construir un polideportivo para la comunidad. Este recinto no solo transforma este sitio abandonado en un edificio más seguro, sino que, además, le ofrece alternativas de deporte a los niños. Así que estamos muy contentos", precisó Poduje.