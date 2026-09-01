Por decisión gubernamental, las fondas en Biobío funcionarán sólo hasta medianoche

En la antesala de las Fiestas Patrias, la Delegación Presidencial de la Región del Biobío autorizó el funcionamiento y el apoyo de servicios policiales en las fondas y ramadas de la zona hasta la medianoche.

El delegado Julio Anativia explicó que "de querer continuar más allá, tendrá que evaluarse (la situación) caso a caso y dependerá de las medidas especiales de las que cada organizador debe dar cuenta, y solicitar las autorizaciones específicas para esos casos".

Algunos municipios tienen contemplada -en el marco de licitaciones- la apertura hasta las 02:00 de la madrugada. Estos, deberán justificar cómo van a garantizar la seguridad a quienes asistan pasadas la medianoche.