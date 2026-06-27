Roberto Garrido dejará La Araucanía para ser el fiscal regional del Biobío

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, ganó el concurso para ser el nuevo jefe de la Fiscalía en la Región del Biobío; cargo que ocupará a partir del próximo 3 de agosto para suceder a Marcela Cartagena.

Garrido llegará a la vecina región tras lograr el presidio perpetuo calificado de los acusados del triple asesinato de carabineros en acto de servicio en Cañete. Ahora deberá asumir la parte final de la investigación por el caso Bruma, entre otras causas emblemáticas.

"Agradezco enormemente la confianza del fiscal nacional (Ángel Valencia) y de su equipo de trabajo para designarme como nuevo fiscal regional del Biobío. Es un desafío muy interesante desde el punto de vista profesional y, además, desde el punto de vista personal, por que yo soy originario de esa región (Biobío)",expresó el persecutor.

"Hasta el 3 de agosto, que es la fecha en la que me corresponde asumir como fiscal regional del Biobío, voy a seguir desempeñándome como fiscal de La Araucanía con el mismo entusiasmo y compromiso que he tenido durante todo este tiempo; sin perjuicio de que, en paralelo, voy a trabajar en la conformación de los equipos de trabajo que van a asumir las tareas que correspondan a esa región tan importante", afirmó.

Familias de los casos Bruma y triple crimen valoran designación

La mamá de Misael Vidal -uno de los carabineros asesinados en Cañete-, Erika Cid, destacó el trabajo de Garrido en la causa: "Es un excelente fiscal. Llegó muy a fondo, se dio el tiempo de investigar el caso de los carabineros. No tenemos quejas sobre él. En realidad, qué bueno que lo hayan nombrado".

"(Espero) que fiscales hagan su pega y que haya un cambio en los jueces, persecutores, en todo, para que este país cambie", agregó.

En tanto, la vocera de las familias afectadas en el caso Bruma, Claudia Urrutia, valoró que Garrido "siempre estuvo cerca de las familias, siempre estuvo en contacto".

"Nos sentimos aliviados que él sea el elegido (como fiscal regional del Biobío). Tiene un tremendo currículum: resolvió el caso de los carabineros en Cañete, por lo tanto, confiamos plenamente que él va a saber darle un buen curso y retomar la posta que dejó la fiscal Cartagena", afirmó.

GORE Biobío: Expectativas están en terrorismo, delincuencia, crimen organizado y caso convenios

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, apuntó a que será Garrido quien termine de dirimir lo que ocurra con las múltiples causas en el caso convenios.

"Mi expectativa como gobernador es que tenga un protagonismo necesario de la Fiscalía, dándole con mucho énfasis para el combate al terrorismo, la delincuencia y al crimen organizado, que son flagelos que se han presentado con fuerza en nuestra región y que requieren de un liderazgo y un protagonismo", manifestó.

"También esperamos que se avance en la situación del caso convenios, que tanto daño le hizo a la reputación del Gobierno Regional y, por supuesto, a nuestra región", cerró.